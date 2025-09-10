INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,3% (9 set) - PUN: 115,81 €/MWh (11 set) - Petrolio WTI: 63,22 $/b - Gas Eu TTF: 33,24 €/MWh - CO2: 76,90 €/ton
Abbonamento PRO
qualenergiabanner-settembredefgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,3% (9 set) - PUN: 115,81 €/MWh (11 set) - Petrolio WTI: 63,22 $/b - Gas Eu TTF: 33,24 €/MWh - CO2: 76,90 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Efficienza energetica, focus tematico di KEY-The Energy Transition Expo 2026

Efficienza energetica, focus tematico di KEY-The Energy Transition Expo 2026

CATEGORIE:

L'efficienza energetica sarà un tema centrale della nuova edizione dell'evento organizzato da IEG alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo 2026, e con un taglio sempre più internazionale.

ADV
image_pdfimage_print

L’efficienza energetica è il pilastro principale a sostegno della transizione verso il futuro sostenibile.

A giugno 2025, in occasione della 10a conferenza globale annuale sull’efficienza energetica dell’Agenzia internazionale per l’Energia (IEA), i governi coinvolti hanno ribadito il loro impegno a intraprendere azioni più incisive, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione pubblico-privato.

Secondo il rapporto “Energy Efficiency 2025” del Politecnico di Milano, l’Italia paese è uno dei paesi più efficienti in Europa (al quinto posto per efficienza energetica) con un Energy Intensity Index (EII) migliore del 16% rispetto alla media UE.

Un risultato positivo a cui corrisponde, però, un calo degli investimenti, che lo studio ha stimato tra i 58 e i 66 miliardi di euro nel 2024 rispetto ai circa 80 miliardi del 2023.

Insieme all’elettrificazione dei consumi, l’efficienza energetica è, quindi, la chiave per istituzioni, professionisti, imprese e Pubblica amministrazione per accelerare il percorso di decarbonizzazione.

Per questo motivo sarà anche il tema centrale della nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo sul futuro dell’energia.

Dal 4 al 6 marzo 2026, KEY tornerà ad accogliere alla Fiera di Rimini la community globale del settore, favorendo l’incontro e il confronto con l’obiettivo di creare un sistema virtuoso in grado di dare impulso alla transizione energetica: un’occasione per scoprire le tecnologie più innovative per razionalizzare i consumi e controllare i costi dell’energia e per rimanere informati e aggiornati sulle ultime novità presenti sul mercato, attraverso un’offerta di contenuti ampia e variegata, articolata in decine di eventi, convegni e dibattiti definiti dal Comitato Tecnico Scientifico di KEY.

L’area Energy Efficiency dentro un’Expo sempre più grande e internazionale

KEY 2026 si estenderà per la prima volta sull’intera superficie del quartiere fieristico, occupando tutti i padiglioni e confermando la suddivisione in aree tematiche dedicate a sette categorie merceologiche.

Energy Efficiency sarà ancora una volta una di queste, focalizzandosi su soluzioni e tecnologie per l’efficientamento in ambito industriale, immobiliare e, in generale, dell’ambiente costruito.

Nei padiglioni riservati a questo settore sono confermati il Sustainable Building District, in partnership con Green Building Council Italia, e lo spazio per Federcostruzioni, il nuovo partner di KEY che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile, infrastrutturale, dei materiali, dell’ingegneria e degli impianti e che porterà in fiera l’intera filiera italiana delle costruzioni.

Saranno presenti, inoltre, aziende, associazioni, istituzioni e Pubbliche Amministrazioni. In mostra, soluzioni per la cogenerazione, trigenerazione e micro-cogenerazione, geotermia e pompe di calore, solare termico, sistemi di digitalizzazione, gestione dell’energia ed efficientamento degli edifici, smart building e building automation, ESCo ed EPC contractors, società di consulenza in ambito energetico e l’offerta di strumenti finanziari a servizio delle imprese.

L’espansione di KEY non sarà solo in termini di spazi, ma riguarderà anche l’aspetto della internazionalità. La nuova edizione della manifestazione sarà sempre più proiettata oltre confine e rafforzerà l’attenzione verso il continente africano, in particolare i paesi del Nord-Africa e dell’Africa subsahariana, senza dimenticare la Turchia e l’Europa, con focus soprattutto su Germania, Spagna, UK, Polonia, Serbia e area balcanica.

Energy Efficiency è una delle aree espositive insieme a quelle per energia solare, eolico, storage, idrogeno, mobilità elettrica e città sostenibili, insieme agli spazi riservati alle tematiche centrali della manifestazione (settori espositivi di KEY 2026).

Delle altre novità e tematiche dell’evento KEY parleremo più approfonditamente in un altro articolo.

Per la richiesta di un preventivo gratuito per esporre a KEY 2026 compilare il FORM

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 10 Settembre 2025
Taglio dei consumi finali di energia, l’Italia svicola sul target Ue?
  • 10 Settembre 2025
Tesla punta sul Megablock per “accelerare” lo storage
  • 10 Settembre 2025
PRO
Bando Difesa fotovoltaico, le opportunità e i rischi a un mese dal termine
  • 10 Settembre 2025
PRO
Fer X transitorio, i dilemmi dell’asta Nzia
  • 10 Settembre 2025
Gli italiani e l’auto elettrica: entusiasmi, paure e falsi miti
  • 10 Settembre 2025
PRO
In Puglia contributi per impianti fotovoltaici nei centri sportivi pubblici
  • 09 Settembre 2025
PRO
Tutte le ipotesi in campo per le concessioni idroelettriche
  • 09 Settembre 2025
Aree idonee, discussione in Cdm insieme al Dl Energia?
  • 09 Settembre 2025
Paradossi dell’energia: oggi i razionali delirano, i sognatori ragionano

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy