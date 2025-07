Dopo il successo del primo numero, presentato in occasione di KEY – The Energy Transition Expo 2025 a Rimini, prende ufficialmente il via la Call for Papers 2026 per il secondo numero di QualEnergia Science, che sarà pubblicato in occasione dell’edizione 2026 della manifestazione, in programma dal 4 al 6 marzo 2026 presso la Fiera Rimini.

Diretta da Gianni Silvestrini (direttore scientifico) e Sergio Ferraris (direttore editoriale), QualEnergia Science è la rivista scientifica – spin-off della storica QualEnergia, con una storia editoriale che parte dal febbraio 1981 e prosegue ancora oggi – nata per volontà di Italian Exhibition Group (IEG) e Editoriale La Nuova Ecologia.

L’obiettivo è rafforzare il dibattito tecnico-scientifico che ogni anno prende vita a Rimini durante KEY – The Energy Transition Expo. La rivista rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sui temi dell’energia e della transizione energetica in atto, che coinvolge in modo crescente numerosi paesi.

Gli obiettivi europei sono ambiziosi: entro il 2040 sarà necessario ridurre del 90% le emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990. Un traguardo che impone un’accelerazione su più fronti: efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile. QualEnergia Science vuole contribuire a questo percorso stimolando il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese sul futuro dell’energia.

I temi della Call for Papers 2026

Per questa edizione, la Call si concentra su dodici macro temi, rappresentativi delle principali sfide e opportunità della transizione energetica:

Soluzioni innovative nel settore del fotovoltaico Eolico: nuovi impianti, repowering, revamping, offshore; Porti: valorizzazione ed elettrificazione Soluzioni appropriate per decarbonizzare le industrie (in particolare quelle Hard to Abate) Interconnessioni e accumuli per garantire la stabilità della rete Intelligenza artificiale facilitatrice della transizione energetica Accettabilità sociale e ambientale degli impianti rinnovabili Ruolo della finanza per accelerare la transizione energetica Prospettive per l’industria delle rinnovabili, dell’efficienza e della mobilità in Italia e in Europa Le opportunità dell’elettrificazione: veicoli, edilizia, industria su scala nazionale ed europea Ruolo della PA nella transizione energetica Riforma del disegno di mercato dell’efficienza energetica Clima: politiche e misure per la decarbonizzazione attraverso la transizione energetica

Gli interessati potranno inviare entro il 15 settembre 2025 un abstract relativo a un progetto di ricerca o a un’esperienza di successo seguendo questo link: https://unb.keyenergy.it/call-for-papers/

Per ulteriori informazioni: [email protected]