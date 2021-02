Kostal Solar Electric Italia lancia una promozione destinata agli installatori che acquisteranno uno dei pacchetti prodotti e pensati per rispondere alle esigenze dei clienti che faranno interventi nell’ambito di quanto previsto dal Superbonus.

Primo pacchetto

Prevede l’impiego di due inverter PIKO MP Plus 3.0-2, un meter elettronico KSEM e il relativo codice di attivazione. In questo modo è possibile gestire 3 canali MPPT completamente indipendenti più un ingresso bidirezionale per il pacco batterie. In questo modo si potrà raggiungere una potenza di moduli fotovoltaici installata di 9 kWp e un accumulo fino a 22,1 kWh.

Secondo pacchetto

Prevede l’abbinamento di un PIKO MP plus 5.0-2 con uno smart meter KSEM e il relativo codice di attivazione che permette di attivare l’uscita della batteria fino ad una carica/scarica massima di 5 kW. Anche in questo caso, è possibile connettere batterie fino a 22,1 kWh.

Per aderire alla promozione, oltre ad acquistare uno dei pacchetti descritti e a condividere le immagini dell’impianto realizzato, gli installatori dovranno diventare “Partner Certificati Kostal”.

I primi 50 installatori che aderiranno alla offerta riceveranno un Ipad oppure un Ipad mini in omaggio, oltre ai tanti vantaggi del programma partner di Kostal per gli installatori certificati.

Nel video l’offerta presentata da Emanuele Carino, Sales Director Kostal Solar Electric Italia:

Per ulteriori informazioni: Kostal “Superbonus Package”

