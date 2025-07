Nel suo stabilimento produttivo di Hagen, in Germania, il produttore di inverter Kostal Solar Electric ha avviato la produzione del nuovo monofase Plenticore MP G3, che ha un range di potenza da 3 a 7 kW ed è quindi particolarmente indicato per impianti di piccole e medie dimensioni.

L’inverter ha già ottenuto la certificazione CEI 0-21 che rappresenta lo standard di riferimento per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di distribuzione in bassa tensione in Italia. La certificazione è già disponibile sul sito di Kostal Solar Electric Italia.

La produzione comprende circuiti stampati, induttanze, il contenitore con display, antenne WLAN e altri componenti.

Nelle fasi finali di assemblaggio del Plenticore vengono utilizzati oltre 1.950 componenti.

Una volta installati tutti i componenti e sigillato il dispositivo, ogni unità viene sottoposta a rigorosi test funzionali. Solo dopo aver superato il controllo qualità, gli inverter completamente assemblati vengono imballati e spediti ai distributori partner.

Plenticore MP G3: tecnologia innovativa, massima flessibilità

“Con il Plenticore MP G3 puntiamo alla massima efficienza e flessibilità, offrendo al contempo una soluzione innovativa per il revamping di sistemi fotovoltaici monofase. Grazie all’espansione di potenza scalabile, gli utenti possono adattare il proprio sistema energetico a esigenze in continua evoluzione, senza interventi di installazione complessi né hardware aggiuntivo”, spiega Andreas Schmalenberg, Senior Product Manager di Kostal Solar Electric.

Questo prodotto vanta una particolare versatilità d’uso come inverter solare, ibrido o in retrofit con accumulo in batteria. Grazie ai tre inseguitori MPP, a una gestione efficiente delle ombre e alla facilità di integrazione in impianti esistenti, il Plenticore MP G3 è consigliato sia per nuove installazioni sia per il revamping di impianti fotovoltaici esistenti.

L’accoppiamento in corrente continua e la tecnologia ad alta tensione garantiscono perdite di conversione minime e la massima efficienza d’accumulo. Combinando il tutto con la funzione di backup disponibile come accessorio, la fornitura di energia resta disponibile anche in caso di interruzione della rete. A ciò si aggiunge un livello di sicurezza superiore grazie alla protezione contro le sovratensioni in corrente continua, disponibile come modulo plug-and-play opzionale.

“Con l’avvio della produzione del Plenticore MP G3, rispondiamo in modo specifico alle esigenze dei mercati internazionali, dove la richiesta di sistemi monofase è molto elevata” sottolinea Lars Brinkmeyer, responsabile dei mercati esteri per Kostal. “Anche i nostri clienti in questi mercati potranno beneficiare della tecnologia collaudata e dell’affidabilità che contraddistinguono il Plenticore G3”, conclude.

Abbinamenti e compatibilità del Plenticore MP G3

In abbinamento al Kostal Smart Energy Meter, l’inverter consente un monitoraggio intelligente tramite il Kostal Solar Portal, aggiornamenti automatici e la compatibilità con numerosi sistemi di accumulo e pompe di calore.

Insieme alla wallbox monofase Kostal Enector 7.4 e al Kostal Smart Energy Meter, il Plenticore MP G3 offre un sistema completo ed efficiente per l’autoproduzione di energia rinnovabile e la mobilità elettrica, tutto da un unico fornitore. I dispositivi rispettano i più alti standard di qualità “Made in Germany” e garantiscono affidabilità operativa, installazione semplice e una lunga durata nel tempo.

Di seguito un video di approfondimento sulla produzione Kostal: