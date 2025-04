Con l’acquisizione da parte di McLaren Applied a inizio 2025 e con i successivi investimenti, FIMER, produttore di inverter, presenterà una nuova vision strategica in occasione di Intersolar Europe 2025 a Monaco di Baviera (6-9 maggio), una delle principali fiere internazionali dedicate all’industria solare.

Presso lo Stand 360 (Pad. B4), l’azienda esporrà una gamma completa di inverter ad alta efficienza, sistemi di accumulo scalabili e piattaforme digitali intelligenti, sviluppati per garantire elevate prestazioni, flessibilità operativa e sostenibilità in ambito residenziale, commerciale-industriale e utility scale.

Tra le tecnologie in evidenza figurano la piattaforma Power per applicazioni residenziali, il nuovo inverter PVM-75/125-TL dedicato al settore C&I abbinato alla soluzione di storage PVX, e la gamma PVS-10/33 per progetti di diversa dimensione.

Inverter fotovoltaici per la casa: PowerUNO, PowerTRIO e PowerX

Gli inverter PowerUNO (monofase) e PowerTRIO (trifase), insieme al sistema di accumulo modulare PowerX, sono progettati per massimizzare l’autoconsumo e l’autonomia energetica nelle abitazioni.

Disponibili in diverse taglie di potenza fino a 10 kW, gli inverter offrono connessioni Plug&Play, monitoraggio in tempo reale integrato e fino a 6 kW di potenza di backup. Il sistema di accumulo PowerX consente di espandere la capacità fino a 30 kWh, adattandosi all’evoluzione dei consumi domestici.

I PowerUNO e PowerTRIO si caratterizzano per il design ibrido, le dimensioni compatte e un’efficienza del 98%, integrando il sistema AFCI per la rilevazione dei guasti da arco elettrico.

PowerX utilizza batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e si distingue per leggerezza e modularità.

PowerUNO e PowerX sono già disponibili sul mercato, mentre PowerTRIO ha ottenuto la Preliminary Prototype Confirmation, in linea con gli standard VDE AR-N 4105/4110/4120, e sta completando il processo di certificazione.

PVM-75/125: inverter C&I predisposto per l’accumulo

Per il segmento commerciale e industriale, Fimer propone il nuovo inverter trifase PVM-75/125, disponibile in taglie da 75 kW a 125 kW.

Il dispositivo può essere dotato di massimo 12 MPPT parallelabili, è progettato senza fusibili, con peso ottimizzato e un processo di installazione semplificato. L’inverter integra il monitoraggio in tempo reale e presenta un’elevata efficienza di conversione.

In combinazione con il nuovo sistema di accumulo modulare PVX – che raggiunge una capacità fino a 215 kWh grazie al sistema di raffreddamento ibrido – è possibile ottimizzare l’autoconsumo anche nei grandi impianti commerciali e industriali.

Il modello PVM-75/125-TL è attualmente disponibile per ordine.

PVS-10/33: inverter di stringa per la massima flessibilità

La gamma di inverter PVS-10/33 è rivolta a progetti commerciali e industriali, con taglie comprese tra 10 e 33 kW.

Questi inverter sono compatibili con moduli bifacciali, offrono funzionalità di export limitation integrata e monitoraggio delle stringhe.

Le caratteristiche di flessibilità e la riduzione dei costi di installazione e manutenzione li rendono adatti sia a nuovi impianti sia a interventi di retrofit, sia su tetto che a terra.