Malta sempre più vicina al raggiungimento dell’obiettivo di produrre il 10% dell’energia elettrica dell’isola da fonti rinnovabili (l’isola ha un fabbisogno di poco meno di 3 TWh/anno, di cui un 25% è da import).

Un importante passo avanti è stato fatto con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 2,4 MW, destinato a immettere in rete circa 3.850 MWh l’anno per soddisfare il fabbisogno energetico dei cittadini dell’isola.

I moduli FV sono 7.260 della Canadian Solar e l’impianto copre una superficie di 29.326 mq, situata sulla costa a sud di Malta, nei pressi di una cava bonificata e riempita di ceneri.

“Si tratta di uno dei più grandi impianti costruiti sull’isola. Malta poi è caratterizzata da più di 300 giorni di sole l’anno“, ha detto l’ing. Antonio Vallardi, Export Manager di MyEnergy, la società che, in collaborazione con SMA, ha curato la progettazione e l’installazione dell’impianto.

L’impianto, finanziato con gli incentivi del governo per conseguire gli obiettivi di Europa 2020, è stato realizzato in soli 2 mesi, da ottobre a dicembre 2019, e verrà connesso alla rete e messo in funzione a fine febbraio.

Cuore dell’impianto sono 13 SMA PEAK3, la soluzione per realizzare grandi progetti come spiega l’Ing. Vallardi: “L’impianto è situato nei pressi della costa, un’area con forti venti e molta salsedine. Con queste condizioni avevamo bisogno di una soluzione affidabile, di materiali di qualità e della garanzia SMA. Non a caso abbiamo esteso la normale garanzia degli inverter a 20 anni”.

L’inverter PEAK3 di SMA consente la realizzazione di grandi progetti, concentrandosi sugli aspetti più importanti per un EPC contractor: massima resa e disponibilità dell’impianto.

La soluzione di sistema PEAK3 combina i vantaggi di una configurazione di sistema decentralizzata con quelli offerti da un inverter centrale. Grazie all’approccio modulare, i progetti risultano scalabili in termini sia di potenza sia di funzionalità. Tutti questi aspetti garantiscono la massima flessibilità nella progettazione dell’impianto.

