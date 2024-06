Il futuro dell’elettricità solare: SMA e le sue soluzioni innovative a Intersolar Europe

Dal 19 al 21 giugno 2024 il futuro dell’energia secondo SMA alla fiera Intersolar e The Smarter E Europe di Monaco. L’evento dell’azienda avrà come tema principale “Managing energy to save yours”.

SMA Solar Technology AG presenterà le sue soluzioni progettate con approcci innovativi all’interno di due diversi stand fieristici.

Nel padiglione B3 – stand 210 i visitatori potranno vedere una nuova dimensione della gestione intelligente dell’energia grazie al Sunny Home Manager 2.0, in grado di massimizzare l’uso dell’energia solare in ambito residenziale, e predisposto per l’integrazione futura di una tariffa elettrica dinamica, per favorire il risparmio in termini di costi per l’acquisto di elettricità.

Saranno illustrate le soluzioni energetiche rivolte al segmento C&I, tra i quali SMA Data Manager M e il nuovo inverter per batterie Sunny Island X.

Nel padiglione BC – stand 340, Sunny Central FLEX è tra i finalisti per The smarter E Award. Questa versatile piattaforma copre tutte le applicazioni degli impianti di energia, dalla generazione di energia solare alla stabilizzazione della rete assistita da batterie fino alla produzione di idrogeno.

“Il Solar Package 1 rende l’installazione, l’espansione e la modernizzazione dei sistemi solari e di batterie molto più versatili, specialmente per grandi aziende e PMI“, ha detto Marko Werner, Regional Manager area EMEAS di SMA.

“Le nostre soluzioni, che comprendono hardware, software e servizi correlati, non solo garantiscono rendimenti energetici elevati, ma supportano anche gli installatori in tutte le fasi del progetto, facilitando le aziende nella pianificazione dei loro costi. Inoltre, SMA continua a impegnarsi nel promuovere l’uso di energia rispettosa dell’ambiente insieme a clienti e partner”, spiega Werner.

SMA stabilisce nuovi standard per la gestione dell’energia

All’interno dello stand di SMA, i professionisti dell’energia solare potranno trovare innovative e complete soluzioni per la produzione di energia rinnovabile per il segmento residenziale, dai prodotti di alta qualità ai servizi per la generazione energetica.

Tra i prodotti: SMA eCharger per la ricarica ottimizzata dei veicoli, già ordinabile, il nuovo inverter ibrido monofase Sunny Boy Smart Energy (disponibile), e la batteria modulare SMA Home Storage.

In collaborazione con partner affidabili, SMA sta pianificando la propria tariffa dinamica dell’elettricità al momento per il mercato tedesco. I clienti potranno quindi acquistare elettricità verde al 100% dalla rete in modo conveniente e vendere l’energia solare autoprodotta.

Ciò è possibile grazie alla gestione intelligente dell’energia con il Sunny Home Manager 2.0, che gestisce e ottimizza tutti i flussi energetici. In questo modo, SMA sta definendo nuovi standard per la gestione dell’energia del futuro.

Il Solar Package 1 apre nuove opportunità per l’uso dell’energia solare nel settore commerciale. La SMA Commercial Energy Solution composta dal nuovo Sunny Tripower 125 e dal nuovo SMA Data Manager M fornisce più potenza per rendimenti energetici più elevati. Inoltre, la sua integrazione nei sistemi energetici nuovi ed esistenti è stata notevolmente migliorata, anche grazie a SMA Speedwire.

I nuovi servizi SMA forniscono supporto professionale in tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione, la messa in servizio sicura, al repowering.

Anteprima europea e finalista per i The smarter E Award: SMA Sunny Central FLEX

Nel mercato delle soluzioni per impianti large scale, quest’anno l’attenzione sarà rivolta a Sunny Central FLEX.

La soluzione modulare sarà presente per la prima volta all’evento europeo ed è tra i favoriti per il premio The smarter E nella categoria fotovoltaico.

Questa soluzione versatile è stata sviluppata per tutte le applicazioni di grande scale, dalla generazione di energia fotovoltaica, stabilizzazione della rete assistita dalle batterie, alla produzione di idrogeno.

Anche per le grandi centrali fotovoltaiche, SMA presenterà il Sunny Highpower PEAK3 con nuove funzioni per diverse applicazioni: Sunny Highpower Storage per progetti di sistemi di storage e Sunny Scalable Power per applicazioni power-to-gas.

Nell’ambito di Intersolar Europe 2024/The Smarter E Europe, Valerio Natalizia, Amministratore delegato SMA Italia, saluterà i partner presenti, dopo aver deciso di terminare il suo mandato il 30 giugno prossimo.

Dal 1° luglio il board di SMA Italia garantirà piena continuità operativa e gestionale con responsabilità anche sovranazionali, nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo SMA.