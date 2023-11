Impianti fotovoltaici, a settembre in Italia installati 424 MW

A settembre in Italia sono stati installati 424 MW fotovoltaici per 27.249 impianti (una potenza di 28 MW in più rispetto all’installato di agosto).

Nei primi tre trimestri del 2023 nel nostro paese la nuova potenza installata è stata di 3.548 MW, cioè 1.909 MW in più dello stesso periodo 2022, con un incremento di circa il 116%.

Nella tabella in basso, elaborata da QualEnergia.it su fonte Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna, vediamo anche l’aumento del numero di impianti installati nel periodo gennaio-settembre 2023, in confronto al 2022: +134% circa (163.378 impianti in più).

Al 30 settembre 2023 la potenza fotovoltaica totale in Italia ammontava a 28.596 MW, per un totale di 1.506.558 impianti; in un anno (da fine settembre 2022) la capacità FV è aumentata di 4.392 MW.

Nella tabella qui sotto, il confronto del periodo gennaio-settembre in base alla taglia degli impianti installati.

A parte la netta diferenza per le taglie residenziali e C&I, si può notare il ritardo in termini di potenza con le installazioni sopra i 10 MW. Il numero degli impianti installati quest’anno appartenenti alle taglie più piccole, cioè tra 1 e 20 kWp, sono il 96,5% del totale.

In questo grafico la potenza installata ogni mese in Italia da gennaio a settembre 2023, per una media mensile di circa 394 MW.

Ricordiamo che nel 2022 sono stati installati in Italia impianti FV per una potenza di 2.483 MW (su 205.806 impianti), contro i 937 MW del 2021.