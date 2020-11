Si può usare il Superbonus del 110% anche per lavori su immobili non accatastati come residenziali, se c’è un cambio di destinazione d’uso in abitativo che risulti anche nell’autorizzazione agli interventi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, rispondendo al dubbio di un contribuente (documento in basso).

Il caso riguarda unità immobiliare, attualmente accatastata C/2 (magazzini e locali di deposito), che costituisce l’ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile, di una cascina a corte.

Su tale immobile si intende effettuare entro la fine del 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per la farne un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del nucleo familiare.

A riguarda l’Agenzia ha risposto che, salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti per l’accesso alla maxi-detrazione, si può godere del Superbonus nell’ipotesi prospettata di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, “purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e semprechè l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio”.

Il Sismabonus e le altre detrazioni di cui il Superbonus non è che la versione potenziata, ricordiamo, valgono per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su immobili residenziali e relative pertinenze.

Nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E – si ricorda – è comunque ribadito che è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.

