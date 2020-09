L’illuminazione nei condomini spesso non riceve l’attenzione che merita. Nelle parti comuni in molti casi si utilizzano ancora vecchie tecnologie e si procede solo a piccoli interventi di manutenzione straordinaria.

Il costo l’illuminazione rappresenta però una delle voci di spesa più importanti per un condominio e oggi non mancano le opportunità per risparmiare.

Rinnovando l’illuminazione con apparecchi a LED si può ottenere un impianto luci più funzionale e soprattutto più efficiente. Ma quanto si può risparmiare?

Per dare un quadro concreto dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie di illuminazione gli esperti della Disano Illuminazione hanno realizzato una simulazione considerando le parti comuni di un piccolo condominio, mettendo a confronto le vecchie lampade fluorescenti con apparecchi LED, selezionati dal catalogo aziendale.

I risultati sono riassunti in questa tabella:

I numeri ci dicono che con i prodotti a LED si può passare da una potenza installata di 425 W (con un consumo di 41.200 kWh/anno) a una potenza installata di 192 W (18.816 kWh/anno), con una riduzione del 58% della potenza installata. Quindi il nuovo impianto LED consuma meno della metà di un vecchio impianto.

A questo calcolo vanno aggiunti altri vantaggi in termini di risparmio e funzionalità.

Il primo è la maggiore durata nel tempo delle sorgenti LED con l’abbattimento dei costi della manutenzione straordinaria dovuti al frequente ricambio delle lampadine, necessario nei vecchi impianti.

I nuovi apparecchi LED, inoltre, utilizzano sistemi di gestione e modulazione della luce molto più efficienti. I sensori di presenza limitano il consumo energetico nei locali di servizio poco frequentati, accendendo la luce solo quando serve e la programmazione può consentire di abbassare l’illuminazione esterna (riducendo i consumi) durante le ore centrali della notte, in aree come i giardini condominiali dove non è necessario avere sempre la potenza massima.

Le proposte di Disano per i condomini

La Disano propone una selezione di apparecchi con caratteristiche adatte alle diverse esigenze di illuminazione delle aree comuni dei condomini.

Zone di arrivo (ingressi, box e parcheggi)

Per garantire comfort e sicurezza nelle aree di accesso al condominio i proiettori Micro Rodio e Micro Cripto (Disano), offrono l’alta qualità dei LED COB (3000 e 4000 K, CRI 90).

Disponibili in tre colori (grafite, bianco, antracite) e nella versione con sensore di presenza integrato. L’applique Vega (Disano) con LED a 14 e 17 W anche nelle versioni con sensore di presenza, è una scelta funzionale con garanzia di lunga durata di vita.

Particolarmente indicata per i box, la plafoniera Echo ad alta efficienza (Disano) a modulo LED doppio è disponibili in varie potenze (21, 38, 50 W) secondo le necessità e nelle versioni con radar sensor on-off e dimmerabile (1-10 V).

Zone di passaggio (androni, scale, atri)

Per queste zone l’azienda propone una selezione di apparecchi LED ad alta efficienza, dal design moderno, per rinnovare l’illuminazione con vantaggi economici e un ottimo risultato estetico.

I faretti Compact (Disano) Globo 2.0 (Disano) e Pastilla (Fosnova) installabili a parete o a plafone, disponibili in diverse dimensioni, assicurano una luce LED di alta qualità (3000 e 4000 K, CRI 80) e sono equipaggiabili con sensori che permettono di gestire la luce in funzione delle presenze. Per la sicurezza sono utilizzabili Riquadro (Disano) e Safety (Disano) con accensioni in emergenza anche in caso di black-out.

Locali di servizio

Per i locali di servizio Echo (Disano) a modulo LED singolo offre tutta la qualità delle plafoniere Disano, anche nelle versioni con sensore di presenza e accensione di emergenza.

Tortuga (Fosnova) utilizzabile a plafone e a parete, in due versioni con dimensioni diverse è una soluzione pratica ed efficiente per avere la qualità della luce LED (3-4000 K CRI >80). Anche nelle versioni con accensione di emergenza e sensore di presenza.

Illuminazione esterna (balconi, giardini)

Dall’ampio catalogo di prodotti Disano per esterno, tutti con qualità di progettazione e realizzazione del made in Italy, particolarmente adatti per le esigenze dei condomini si possono elencare: Brick (Disano), a luce diretta e indiretta, con un effetto luminoso che valorizza la facciata; Cubo e Orma (Disano) per una soluzione pratica ed efficiente; i faretti Jet IP65 (Fosnova) in tre versioni, secondo le diverse necessità d’impiego, con una luce di alta qualità (CRI 90) per avere il massimo del comfort visivo senza sprechi di energia, anche in versione dimmerabile DALI.

Per un’illuminazione architetturale in facciata il proiettore Podio (Disano) applicabile a parete o a terreno, garantisce la qualità di illuminazione dei LED COB (CRI 90) ed è gestibile con un sistema DALI.

Portofino (Disano) bollard a LED altamente resistente nelle diverse condizioni ambientali si distingue per la versatilità d’impiego grazie ai suoi modelli con diverse altezze.

Infine, per l’illuminazione di aree più ampie Garda LED, la famiglia di prodotti per l’arredo urbano di Disano, con una perfetta distribuzione della luce, senza dispersioni inquinanti, offre il meglio dell’illuminazione esterna a LED.

Per aumentare il risparmio Garda è equipaggiabile con sistemi di gestione automatica, come la mezzanotte virtuale, che riducono il flusso luminoso nelle ore centrali della notte.

