Un prodotto all-in-one innovativo che permette una gestione efficiente dei carichi, mette a disposizione dell’utente servizi di domotica wifi e il monitoraggio economico.

Massimo Marengo, amministratore delegato del Gruppo Marengo, presenta in questo video la startup del gruppo, ASPECHOME srl, che ha introdotto nel mercato il suo sistema di Energy Smart Home, pensato per gli impianti fotovoltaici domestici ma valido anche per taglie commerciali trifase.

Il microcomputer funziona con tutte le marche di inverter, pannelli e batterie.

Potrebbe interessarti anche: