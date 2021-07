G.B. Zorzoli è il nuovo presidente dell’Aiee – Associazione italiana economisti dell’energia – per il biennio 2021-2023.

Il presidente è stato eletto dal consiglio d’amministrazione, a sua volta rinnovato dall’assemblea dei soci che si è tenuta ieri, 27 luglio 2021, in videoconferenza.

L’assemblea ha inoltre rinnovato la nomina di presidente onorario a Carlo Andrea Bollino e di Vice presidente a Lucia Visconti Parisio.

Sulla base delle votazioni pervenute online nel Cda dell’Aiee sono stati eletti: Marina Barbanti, direttore generale Unem; Matteo Di Castelnuovo, associate professor Sda Bocconi School of Management; Carlo Di Primio, Past President Aiee; Massimo Derchi, capo della Business Unit Asset Italia di Snam; Fabrizio Iaccarino, responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia di Enel; Lucia Visconti Parisio, professore di Scienza delle Finanze, Università di Milano-Bicocca Dems; Lapo Pistelli, director Public Affairs di Eni; Federico Santi, Docente di “Modelli di analisi degli impianti energetici” Università La Sapienza; Andrea Zaghi, direttore generale di Elettricità Futura e G.B. Zorzoli, consigliere Aiee, docente esperto in energia e in fonti energetiche rinnovabili.

