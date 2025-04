Sono aperte le pre-iscrizioni al corso “Green Manager – Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell’economia circolare” Il professionista utilizza strumenti BIM avanzati e possiede competenze tecniche in sostenibilità, economia circolare, bioenergie e uso efficiente delle risorse. Valuta la fattibilità delle comunità energetiche e realizza analisi tecnico-economiche per interventi sostenibili. È esperto in building automation, […]