European Energy ottiene l’AU per 90 MW fotovoltaici in Puglia

European Energy ha ottenuto, tramite la controllata Cerano Energreen srl, l’Autorizzazione Unica per un nuovo progetto fotovoltaico 90 MW da realizzare nel Comune di Cerano (BR), in Puglia.

Il processo autorizzativo e la progettazione sono stati curati dall’investitore danese in stretta sinergia con il suo team italiano.

Secondo le stime, l’impianto consentirà di produrre energia elettrica equivalente al fabbisogno di 55.500 famiglie.

L’impianto verrà installato in Puglia, una regione strategica per la produzione, lo sviluppo e l’interconnessione delle rinnovabili.

L’elevato irraggiamento solare della regione consentiranno, grazie anche all’utilizzo delle tecnologie più evolute, come i moduli FV tracker che seguono l’orientamento del sole per massimizzare la produzione nell’arco della giornata, fornendo il miglior rapporto tra produzione di energia pulita a parità di superficie occupata.

In linea con la tradizione di tutti i progetti sviluppati da European Energy, nelle fasi di progettazione e sviluppo dell’impianto saranno selezionate le tecnologie più innovative tra quelle disponibili per massimizzare la produzione di energia pulita.

“Per raggiungere i target 2030 – commenta Alessandro Migliorini, Director e Country Manager Italia di European Energy – sono fondamentali impianti utility scale realizzati con le tecnologie più aggiornate che vadano progressivamente a sostituire, come in questo caso, la produzione di energia basata su fonti fossili, riducendo le emissioni e creando le condizioni per una transizione energetica ordinata”.