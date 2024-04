Energia, tlc, finanza: la Ue ha proprio bisogno di un nuovo mercato unico

L’energia, insieme alle telecomunicazioni, alla difesa e al settore finanziario, è uno dei pilastri su cui costruire il nuovo mercato unico dell’Ue per rilanciare la sua competitività sulla scena globale, sbloccando i finanziamenti necessari alla transizione energetica, digitale e industriale.

Questo il succo del rapporto preparato dall’ex premier italiano, Enrico Letta, “Much more than a Market” (link in basso), presentato oggi ai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri al Consiglio europeo.

Il documento avvia il dibattito per definire l’Agenda strategica Ue del 2024-2029, dopo le elezioni del 6-9 giugno, insieme all’attesa relazione sul futuro della competitività europea, affidata dalla Commissione Ue a Mario Draghi.

Intanto l’ex presidente del Consiglio italiano e governatore della Bce ha anticipato alcuni contenuti della relazione, parlando il 16 aprile alla conferenza European Pillar of Social Rights che si è tenuta in Belgio, a La Hulpe (discorso integrale riportato da Adnkronos).

“Abbiamo giustamente un’agenda climatica ambiziosa in Europa e obiettivi ambiziosi per i veicoli elettrici”, ha spiegato Draghi, “ma in un mondo in cui i nostri rivali controllano molte delle risorse di cui abbiamo bisogno, tale agenda deve essere combinata con un piano per proteggere la nostra catena di approvvigionamento, dai minerali critici alle batterie fino alle infrastrutture di ricarica”.

“Quello che propongo nella relazione […] è un cambiamento radicale, perché è ciò di cui abbiamo bisogno”, ha precisato.

La sua “ricetta” si fonda su economie di scala, finanziamenti comuni, pianificazione e coordinamento tra diversi Stati membri, appalti congiunti per le forniture di minerali critici, reclutamento di manodopera qualificata.

Cosa prevede il piano Letta per l’energia

“Dobbiamo affrontare la sfida climatica. Dobbiamo affrontare la rivoluzione digitale delle nostre società”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel commentare il rapporto di Letta nella conferenza stampa di ieri.

“Il mercato unico è una risorsa fondamentale”, ha sottolineato, rimarcando però “che esiste un divario crescente in termini di innovazione e investimenti, se ci confrontiamo con i nostri partner e con i nostri concorrenti in tutto il mondo”, che “mettono in atto politiche con sussidi, con aziende statali, con tariffe e con barriere”.

Come rispondere a questo scenario geopolitico?

Servono più investimenti e una maggiore “solidarietà finanziaria”, ha spiegato Michel. Ciò dovrebbe tradursi in una maggiore unione dei mercati dei capitali e in finanziamenti congiunti per progetti paneuropei.

Sul versante energetico, Letta punta molto sulla necessità di creare un mercato unico sempre più interconnesso. Tra le misure suggerite, infatti, c’è l’organizzazione di aste transfrontaliere per fornire servizi di flessibilità alle reti elettriche e realizzare nuova capacità rinnovabile, in particolare da parchi eolici offshore.

Interconnessione quindi è la parola chiave.

“I benefici dell’integrazione – si legge nel documento – crescono con l’aumentare delle rinnovabili nel sistema”, perché “i mercati integrati su scala continentale garantiscono la diffusione di nuova energia pulita nel modo più rapido ed economico possibile”, riducendo i rischi per gli investitori e favorendo l’afflusso di capitali privati.

Di conseguenza, prosegue il documento, nei prossimi anni l’Europa dovrà ridisegnare la propria infrastruttura fisica per garantire la connettività “tra i diversi segmenti del mercato unico, per i settori dell’elettricità, dell’idrogeno, della cattura e stoccaggio del carbonio”.

Solo per potenziare le reti elettriche di trasporto e distribuzione, la Commissione Ue stima che si dovranno investire 584 miliardi di euro entro il 2030.

La cooperazione regionale pertanto “è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”, secondo Letta.

Una proposta rilevante è istituire una nuova Agenzia Ue per la fornitura di energia pulita (Clean Energy Delivery Agency), che avrebbe quattro responsabilità prioritarie:

fungere da agenzia esecutiva per la Banca europea dell’idrogeno e supervisionare i progetti pilota nei settori emergenti delle tecnologie pulite, a partire dall’idrogeno e dalle materie prime;

nei settori emergenti delle tecnologie pulite, a partire dall’idrogeno e dalle materie prime; sostenere la realizzazione di infrastrutture integrate transfrontaliere , elargendo sovvenzioni e contribuendo alla pianificazione;

, elargendo sovvenzioni e contribuendo alla pianificazione; supervisionare i sistemi di incentivazione per lo sviluppo su larga scala delle tecnologie pulite, in particolare nel settore industriale;

i per lo sviluppo su larga scala delle tecnologie pulite, in particolare nel settore industriale; funzionare come sportello unico per aziende e parti interessate, offrendo accesso a sistemi di certificazione, consulenza personalizzata sulle fonti di finanziamento e supporto nelle procedure di autorizzazione.

Infine, diversi passaggi del rapporto Letta sono dedicati a come rispondere alla concorrenza, soprattutto cinese.

Si raccomanda, in particolare, di includere requisiti di cyber sicurezza nelle aste pubbliche per acquisire nuova capacità di generazione elettrica, oltre a garantire “un’efficace attuazione delle norme sul controllo degli investimenti esteri nei settori strategici” degli asset energetici, in modo che tali investimenti “non possano rappresentare rischi per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico in futuro”.

In tema di materie prime critiche, Letta poi raccomanda di sfruttare il potere collettivo di acquisto Ue tramite il meccanismo degli acquisti comuni, previsto dal Critical Raw Materials Act e su cui Bruxelles ha avviato una consultazione per raccogliere pareri e suggerimenti dalle imprese.

