Il consiglio generale di Elettricità Futura ha nominato all’unanimità Agostino Re Rebaudengo quale prossimo presidente.

Il consiglio – racconta una nota dell’associazione – si è svolto in videoconferenza ed è stato presieduto dal presidente Simone Mori. In una riunione successiva, prevista per il 23 giugno, il consiglio generale si dovrà esprimere sulla squadra dei vicepresidenti individuata dal Presidente designato.

L’elezione definitiva del nuovo presidente di Elettricità Futura avverrà con l’approvazione dell’assemblea che verrà fissata nella prima decade di luglio.

