2 Marzo 2021

INDICE n.5 – Febbraio 2021



(49 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra

Il documento ministeriale traccia i possibili percorsi per azzerare le emissioni di CO2 al 2050 in Italia, in linea con il Green Deal europeo, in modo da raggiungere la neutralità climatica. Previsto un forte aumento della capacità installata nelle rinnovabili, oltre a misure di efficienza energetica e investimenti per idrogeno, biometano, sistemi di accumulo.

Green Bond statali

Pubblicato il quadro di riferimento per le obbligazioni verdi dello Stato italiano.

Il nuovo ministero della Transizione ecologica

Il decreto che istituisce il nuovo ministero della Transizione ecologica (MiTE), guidato da Roberto Cingolani, che prenderà tutte le competenze energetiche finora riservate al ministero dello Sviluppo economico.

Superbonus 110%: guida Agenzia delle Entrate aggiornata

Documento di 50 pagine sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110% – Il futuro a casa tua

Un opuscolo dell’Enea dedicato all’agevolazione fiscale.

Superbonus, il dossier aggiornato della Camera

Il documento contiene diversi approfondimenti sul quadro normativo, gli interventi agevolabili e i soggetti beneficiari per la maxi detrazione del 110% introdotta dal decreto Rilancio.

Recovery Fund, le linee guida Ue sugli aiuti di Stato

Molte indicazioni delle linee guida riguardano i progetti per energia, rinnovabili, efficienza energetica e trasporti.

Comunicazione della Commissione Ue sul Recovery Fund

La Commissione europea fissa gli orientamenti tecnici per la corretta applicazione del principio del “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente.

Risoluzione sul “carbon border adjustment mechanism – CBAM”

Testo della risoluzione sul CBAM votato dalla Commissione per l’ambiente dell’Europarlamento.

Ministero della Transizione ecologica, le priorità secondo Italia Solare

La lettera dell’associazione al nuovo ministro Roberto Cingolani.

Per un’Italia più verde, innovativa e inclusiva

Le proposte di Legambiente per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Piano Clima Energia-Alto Adige-2050

Le linee della Provincia Autonoma di Bolzano per portare a metà secolo la potenza di energia consumata per abitante a 2200 watt/anno e una copertura del fabbisogno con le rinnovabili del 90%, escluso il trasporto.

FONTI RINNOVABILI

Agrivoltaics: opportunities for agriculture and the energy transition

Lo sviluppo degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli è indispensabile per consentire a diversi paesi europei di raggiungere gli obiettivi sulle rinnovabili al 2030. Lo studio del Fraunhofer evidenzia problemi e opportunità per il FV su aree coltivate per produrre energia e permettere, allo stesso tempo, lo svolgimento delle attività agricole e/o di allevamento tradizionali senza consumare ulteriore suolo.

Wind energy in Europe 2020

Il rapporto WindEurope evidenzia che le procedure per autorizzare nuovi impianti eolici in Europa sono troppo lunghe e complesse. Così sono a rischio gli obiettivi Ue sulle rinnovabili al 2030.

Superbonus 110% e fotovoltaico: evoluzione normativa, novità fiscali e aspetti tecnici

La registrazione video del webinar di Italia Solare del 19 febbraio 2021.

Offshore Wind in Europe 2020

In Europa nel 2020 si sono installati 2,9 GW di impianti eolici offshore, in calo del 20% in confronto al 2019. L’eolico marino ha attirato investimenti per 26,3 mld di € che permetteranno di realizzare circa 7 GW di nuova capacità nei prossimi anni.

Carbon Neutral Pathways for the United States

La ricerca ha rimodellato il sistema energetico degli Stati Uniti per definire scenari mirati al raggiungimento delle emissioni nette zero e negative di CO2 entro il 2050, concentrandosi sulla riduzione dell’energia e della CO2 industriale.

The use of woody biomass for energy production in the EU

Lo studio di JRC sottolinea che una rapida implementazione dei criteri di sostenibilità della REDII, in fase di revisione da parte della Commissione Europea, ridurrà al minimo gli impatti negativi associati all’uso della biomassa legnosa a fini energetici.

Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità

Il documento aggiornato per gli operatori che intendono richiedere il trasferimento di titolarità delle convenzioni stipulate con il Gse.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – gennaio 2021

Una domanda elettrica leggermente in calo su gennaio di un anno fa. Le rinnovabili coprono il 34% della richiesta mensile. L’eolico quasi al 10% del totale.

Self Consumption Saving Index (1° trimestre 2021)

Aggiornamento trimestrale del SCSi, cioè l’indice di risparmio dell’autoconsumo.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Global Energy Perspective 2021

Gli effetti di lungo termine del Covid-19 sulla transizione energetica saranno modesti se non ci sarà un’accelerazione delle politiche globali per il clima: la domanda energetica è destinata a risalire ai livelli ante-Covid nel giro di 1-4 anni con l’eccezione del carbone, che non tornerà più sui numeri registrati nel 2019. Studio McKinsey.

Green Future Index 2021

La classifica del MIT ha esaminato l’impegno green di 76 economie mondiali in 5 categorie: emissioni di anidride carbonica, transizione energetica verso le rinnovabili, società “verde” (green society: un mix di indicatori tra cui sviluppo dell’edilizia efficiente, riciclo dei materiali, consumo di prodotti animali), innovazione pulita, politiche per il clima.

India Energy Outlook 2021

Il confronto tra fonti fossili e rinnovabili nel settore elettrico indiano è solo una parte di uno sforzo molto più ampio negli investimenti necessari in tecnologie “green”. Un rapporto della IEA.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Notiziario mensile GME (febbraio 2021)

A gennaio il PUN, pari a 60,71 €/MWh, tocca il massimo da febbraio 2019. I dati di gennaio 2021 sul mercato elettrico dal Gestore dei Mercati Energetici.

The geopolitics of the European Green Deal

Il Green Deal europeo cambierà molti aspetti della geopolitica con opportunità e rischi da gestire in particolare dal 2030 in avanti, quando l’Europa dovrà accelerare la sua uscita dai combustibili fossili per puntare alle zero emissioni di CO2 a metà secolo.

Italian Implementation Plan

La versione finale dell’Implementation Plan italiano sull’adeguatezza delle risorse e delle riforme necessarie al mercato elettrico.

ACCUMULI E IDROGENO

Libro Bianco 3.0 sugli accumuli

Lo studio ANIE-RSE prevede una rapida affermazione di questa tecnologia, grazie anche alle economie di scala che si svilupperanno nei prossimi anni, a seguito della diminuzione dei costi e all’evoluzione di un quadro normativo e di mercato che, oggi, non rende sempre convenienti tali investimenti.

Hydrogen Insights – A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness

L’idrogeno verde, prodotto da elettrolisi dell’acqua con elettricità 100% rinnovabile, può diventare competitivo su scala globale entro il 2030 per diversi utilizzi finali; i costi per la sua produzione potrebbero scendere a 1,4-2,3 $/kg nei prossimi dieci anni.

Idrogeno – Un vettore energetico per la decarbonizzazione

Nella monografia RSE, lo stato dell’arte delle diverse tecnologie che compongono le filiere dell’idrogeno, le barriere ancora da superare per un suo ampio dispiegamento e le prospettive di questo vettore energetico.

Scenario National Trend Italia

Il rapporto che Terna e Snam hanno prodotto in preparazione dei rispettivi piani di sviluppo 2021, stilando lo scenario National Trend Italia (NT Italia), che prende in considerazione gli scenari energetici del Pniec rispetto a quelli per l’Italia delle associazioni europee dei gestori delle reti nazionali di energia elettrica e gas.

Regole tecniche per integrare i sistemi di accumulo nella rete elettrica nazionale

Il Gse ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle regole tecniche volte a integrare i sistemi di accumulo energetico nella rete elettrica nazionale.

Innovation Outlook. Thermal Energy Storage

Una panoramica delle applicazioni, casi studio, sviluppi di mercato e innovazioni delle tecnologie per lo stoccaggio di energia termica. Particolare attenzione agli investimenti in R&S e alle politiche regolatorie e finanziarie da attivare ai fini della loro realizzazione.

Rinnovabili e accumuli: riemergono nuove tecnologie

Alcuni studi in Israele dove si risperimenta l’accumulo ad aria compressa e quello termico a sali fusi.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

L’etichetta energetica 2021

Per sei elettrodomestici dal prossimo primo marzo 2021 scatta il nuovo modo per classificare consumi e prestazioni. La guida Enea.

Rapporto annuale Certificati Bianchi 2020

Il rapporto annuale del Gse: principali risultati e tendenze più significative del meccanismo di incentivazione nel 2020.

Pompe di calore, microcogeneratori, sistemi ibridi e domotica: i vademecum aggiornati per l’Ecobonus

Le guida aggiornate dall’Enea al gennaio 2021.

Riqualificazione globale, Bonus facciate, Involucro parti comuni condominiali, coibentazione strutture verticali e orizzontali: Vademecum Enea su ecobonus

Le versioni aggiornate dei vademecum utili per chi intenda usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus per abitazioni e condominii.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Beyond Petrostates. The burning need to cut oil dependence in the energy transition

Il report di Carbon Tracker calcola che 40 petrostati potrebbero subire un calo medio del 46% dei ricavi attesi da petrolio e gas se la domanda dovesse scendere in linea con l’inasprimento della politica climatica globale e dei progressi tecnologici: un deficit da 9mila mld di dollari.

G20 Zero-Carbon Policy Scoreboard

I paesi di tutto il mondo sono molto in ritardo nei loro piani per eliminare i combustibili fossili e ridurre le emissioni di CO2. Il documento rimarca, grazie a 122 indicatori, il divario tra “dove si dovrebbe andare” e “dove si sta andando realmente” nelle politiche su energia e clima dei G20.

Gas low-carbon, aperta la consultazione Ue

Obiettivo è favorire l’immissione in rete di gas meno impattanti come biometano, idrogeno, metano sintetico.

Piano strategico Eni 2021-2024

Eni ha rivisto al rialzo il suo target di decarbonizzazione, ma nel breve termine la quota maggiore degli investimenti della partecipata pubblica continua ad andare ad attività dannose per il clima.

CLIMA ED EMISSIONI

Strategia Ue per l’adattamento ai cambiamenti climatici

La Commissione Ue ha adottato una nuova strategia per puntare agli obiettivi del 2030-2050 previsti dal Green Deal. È la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici volta a sviluppare un sistema sociale ed economico più resiliente.

Climate change – Un’opportunità per veicolare un’informativa consapevole e responsabile al mercato

Lo studio ha analizzato i bilanci di 226 società quotate sulla Borsa italiana: il 42% delle relazioni finanziarie esaminate include un’informativa climate, seppure con livelli di dettaglio molto diversificati tra loro. Tra le società che hanno affrontato il tema, la maggior parte ha fornito un’informativa con un livello di approfondimento “basso” (41%) o “medio” (39%), mentre solo il 20% ha fornito un’informativa sul cambiamento climatico con un livello di dettaglio elevato.

La decisione dei giudici francesi sulla responsabilità dello Stato per il clima

Decisione storica del tribunale amministrativo di Parigi che ha ritenuto lo Stato francese responsabile di non aver agito contro il cambiamento climatico.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Pendolaria 2021

Il rapporto di Legambiente sulla situazione attuale dei trasporti locali e le scelte di investimento da fare nell’ambito del Recovery Plan.

Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future

La vision per la futura politica dei trasporti dell’Ue e un piano d’azione per raggiungere gli obiettivi prefissati, in sintonia con il traguardo principale indicato dal Green Deal europeo.

Porti verdi: la rotta per uno sviluppo sostenibile

Il rapporto traccia la rotta per de-carbonizzare le infrastrutture portuali con un focus sul cosiddetto cold ironing, vale a dire il mix di tecnologie che permette di ridurre le emissioni navali in porto grazie alla connessione alla rete elettrica sulla terraferma.

Towards Least-CO2 Ferry Routes in the Adriatic Sea

Di quanto possiamo ridurre le emissioni di CO2 dei traghetti grazie all’ottimizzazione delle rotte nautiche? Lo spiega uno studio guidato dalla Fondazione CMCC che si basa sulle linee a corto raggio in Adriatico.

