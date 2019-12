I portali per inviare dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare di ecobonus e detrazioni fiscali per le ristrutturazioni.

Sono online i due nuovi siti ENEA per la trasmissione dei dati degli interventi di risparmio energetico – con data di fine lavori nel 2019 – che accedono alle detrazioni fiscali.

I siti sono entrambi raggiungibili anche ai seguenti indirizzi: https://detrazionifiscali.enea.it o dalla pagina www.acs.enea.it cliccando sul tasto INVIO.

Per entrambe le misure di incentivazione dalla pagina https://detrazionifiscali.enea.it è possibile consultare e scaricare i relativi documenti di riferimento quali:

Elenco degli interventi

“Guida rapida”

“Vademecum”

Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Guide dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato una “finestra per il cittadino”: il lunedì (dalle 12.00 alle15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina www.acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai nostri tecnici cliccando sui link in verde.

Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA, per entrambi i meccanismi di detrazione fiscale, è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.

Ricordiamo che le due misure sono state confermate anche per il 2020 dalla legge di Bilancio in via di approvazione.

La raccolta di QualEnergia.it “Tutto sulle detrazioni fiscali“

Potrebbe interessarti anche: