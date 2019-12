La combinazione di inverter con batteria Sunny Boy Storage SMA e batteria RESU 10M LG Chem. Forma più compatta, minor peso e minimo ingombro della batteria ad altissime performance.

SMA e LG Chem presentano una nuova soluzione di accumulo per impianti ad alto voltaggio, dedicata al mercato residenziale.

La combinazione di inverter con batteria Sunny Boy Storage SMA e batteria RESU 10M LG Chem agevola i proprietari che possono usare in modo flessibile la corrente generata autonomamente, anche in assenza di sole; e supporta gli installatori che beneficiano di una maggiore semplicità di trasporto e di installazione.

Michael Ebel, Account Manager PV & Storage di SMA presenta la soluzione.

“Il Sunny Boy Storage 3.7 è attualmente l’unico inverter per batteria approvato per essere utilizzato con la nuova batteria ad alto voltaggio di LG Chem. La combinazione delle due soluzioni rende superflua l’integrazione di un convertitore CC/CC per l’aumento della tensione di esercizio della batteria: una differenza fondamentale rispetto alle soluzioni di accumulo RESU ad alto voltaggio usate finora. Il collegamento in linea dei singoli moduli consente, inoltre, una forma più compatta, un minor peso e un minore ingombro della batteria. Grazie alla struttura modulare del sistema e alla semplicità di montaggio, possibile anche senza l’aiuto di un seconda persona, i tecnici specializzati possono ridurre i tempi di installazione.”

L’accumulatore ad alto voltaggio RESU 10M è la nuova batteria modulare per uso residenziale di LG Chem. Il vantaggio principale deriva dalla sua forma innovativa, ottenuta grazie alla suddivisione in due moduli separati dotati di un’unica copertura. Ogni modulo batteria pesa circa 36 kg e consente, pertanto, una maggiore semplicità di installazione per il tecnico specializzato. Il materiale robusto e il design innovativo consentono l’installazione di questa soluzione sia all’interno, che all’esterno dell’abitazione (il video dell’installazione dell’accumulo).

Sunny Boy Storage dispone di un sistema integrato di alimentazione d’emergenza con commutazione manuale, che assicura l’alimentazione di utilizzatori elettrici importanti, anche in caso di blackout. Grazie alla collaudata connessione CA, Sunny Boy Storage è la soluzione flessibile ideale per dotare di batteria ad alto voltaggio gli impianti nuovi o per equipaggiare a posteriori gli impianti già esistenti.

“LG Chem è lieta di poter collaborare con SMA Solar Technology AG”, afferma Jeongjin Hong, vicepresidente della divisione batterie ESS LG Chem.

“Come il Sunny Boy Storage che può essere adattato in qualsiasi momento e in modo flessibile alle esigenze individuali, anche il nostro nuovo accumulatore RESU 10M offre grandi vantaggi per gli installatori e i clienti finali. Lavoriamo costantemente per offrire un servizio ancora migliore”.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe: “Siamo molto soddisfatti della partnerhsip con LG Chem. Crediamo che le soluzioni di storage rappresentino un’ulteriore opportunità per il mercato fotovoltaico italiano e la disponibilità anche nel nostro Paese di una soluzione così tecnologicamente all’avanguardia, ma con pesi e dimensioni ridotte, sostiene appieno la nostra strategia di supportare e agevolare le attività degli installatori”.

Informazioni sull’inverter con batteria Sunny Boy Storage.

Informazioni sul sistema di accumulo per abitazioni private con unità di accumulo RESU 10M e Sunny Boy Storage 3.7.

