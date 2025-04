Produzione e consumi sostenibili, ambiente, energia, pace e giustizia sociale fanno parte di uno stesso scenario che coinvolge tutto il “creato”: è questa la visione al centro della nuova Enciclica “Laudato sì. Sulla cura della casa comune” di Papa Francesco.

Il testo, 200 pagine divise in un’introduzione, sei capitoli e due preghiere conclusive, fu presentato ufficialmente giovedì 18 giugno, e QualEnergia.it lo anticipi il 14 aprile 2015. L’intervento del Pontefice era molto atteso e in molti speravano che avrebbe prodotto un impatto rilevante sui negoziati sul clima della COP 21 di Parigi.

QualEnergia ha anche intervistato il coordinatore dei lavori che hanno portato a questa Enciclica, il Cardinale Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, per la Chiesa, che aveva spiegato come l’energia non è marginale e deve essere incardinata in uno scenario più complessivo (link più sotto).

