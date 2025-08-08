La recente accelerazione delle vendite di camion elettrici, i progressi nella standardizzazione delle batterie e l’espansione della rete di sostituzione di queste ultime potrebbero limitare il ruolo a lungo termine del Gnl nel settore dei trasporti in Cina.

Secondo un’analisi della Ieefa, “le alternative elettriche stanno emergendo come soluzioni convenienti per applicazioni pesanti”.

Vendite dei camion elettrici in Cina

Stando ai numeri forniti da Commercial Vehicle World, un data provider con sede a Pechino che monitora il settore dei trasporti su strada del Paese, le vendite di camion elettrici a giugno 2025 hanno raggiunto le 18mila unità, con un incremento del 158% rispetto all’anno precedente, e anche i tassi di penetrazione hanno raggiunto nuovi massimi.

Nel frattempo le vendite di veicoli pesanti alimentati a Gnl stanno perdendo slancio. Dopo aver conquistato quasi il 30% del mercato nel 2024, la quota è scesa al 26% nella prima metà del 2025. Per due mesi consecutivi, i veicoli a nuova generazione (“Nev”, New energy vehicle, alimentati a batteria, ibridi plug-in oppure a idrogeno) hanno superato le vendite di tutti gli altri tipi di veicoli.

Nella prima metà del 2025, i modelli a batteria hanno rappresentato il 22% di tutte le vendite di veicoli pesanti, in aumento rispetto all’8,6% nello stesso periodo del 2024.

Nel grafico in basso si osservi come le vendite di Nev (colonne arancioni) stiano gradualmente scalzando quelle di veicoli a Gnl (colonne blu) e anche come il market share dei primi (linea gialla) sia in ascesa a discapito dei secondi (linea azzurra).

Una tendenza peraltro in linea con un altro rapporto (pdf) pubblicato sempre dall’Ieefa lo scorso maggio secondo il quale la volatilità dei prezzi del Gnl, insieme alla crescente competitività delle alternative elettriche, avrebbe presto iniziato a limitare il ruolo del gas naturale liquefatto nell’alimentazione dei veicoli pesanti.

Una questione di costi

L’indagine dello scorso maggio ha rilevato che, sebbene i camion pesanti elettrici cinesi costino dal 62% al 255% in più rispetto ai modelli diesel, il loro “costo totale di proprietà” è inferiore dal 10% al 26%.

Ciò è dovuto principalmente ai minori costi del carburante e alla maggiore efficienza dei motori elettrici a batteria rispetto a quelli a combustione interna.

Maggiori sussidi all’acquisto di modelli elettrici in Cina potrebbero inoltre incoraggiare gli operatori di flotte a optare per l’acquisto di veicoli elettrici.

I recenti progressi nella sostituzione delle batterie potrebbero inoltre accelerare questa tendenza, riducendo i tempi di rifornimento a livelli paragonabili a quelli dei veicoli diesel e aumentando di conseguenza i margini di profitto per gli operatori.

La cinese Catl, il più grande produttore di batterie al mondo, stima che i camion pesanti con batteria intercambiabile abbiano un vantaggio sui costi operativi di 8.320 dollari ogni 100mila chilometri, circa tre volte superiore rispetto ai modelli a Gnl.

Attualmente, i camion con batterie sostituibili rappresentano circa un terzo delle vendite di camion pesanti elettrici in Cina.

Nel maggio 2025, Qiji Energy, una sussidiaria di Catl, ha introdotto un nuovo modello di batteria standardizzata e intercambiabile per autocarri pesanti. Il suo sistema è compatibile con 30 modelli di mezzi in capo a una dozzina di produttori.

I produttori di mezzi a Gnl si adeguano

Nel frattempo, la casa madre punta a installare 300 stazioni di sostituzione delle batterie per autocarri pesanti lungo le principali vie commerciali della Cina entro la fine del 2025 e ad espandere il servizio in 16 centri urbani in tutto il Paese entro il 2030.

L’azienda stima che il mercato degli autocarri pesanti raggiungerà un tasso di elettrificazione del 50% entro il 2028. Sany Group, il principale produttore cinese di autocarri pesanti elettrici, è più ottimista e prevede un tasso di penetrazione del 70-80% nello stesso periodo.

Anche i produttori di camion a Gnl potranno trarre beneficio da queste tendenze, se sapranno riconvertire la propria filiera. Le cinque principali aziende del settore in Cina sono già tra i sette principali produttori di modelli elettrici e rappresentano oltre la metà delle vendite di camion pesanti elettrici del Paese quest’anno.

Secondo gli analisti Ieefa è “improbabile” che la crescente adozione di batterie da parte degli operatori di flotte di camion pesanti incontri resistenza da parte dei produttori di veicoli alimentati a Gnl, che stanno anzi “riorganizzando le vendite all’interno della loro offerta di prodotti”.