Cancellare le vendite di auto a benzina/diesel in quindici anni: è la grande scommessa della California, dove il governatore, Gavin Newsom, ha appena firmato un ordine esecutivo (link in basso) che stabilisce che nel 2035 tutte le nuove auto vendute nello Stato dovranno essere a zero emissioni.

Il provvedimento riguarda anche i camion, con l’obiettivo di arrivare al 100% di veicoli merci a zero emissioni entro il 2045 “for all operations where feasible”, cioè per tutte le attività in cui sia fattibile, si precisa nell’ordine esecutivo.

Ricordiamo che lo scorso giugno la California Air Resources Board (CARB, che fa parte dell’agenzia californiana per la protezione ambientale), ha adottato il primo regolamento al mondo, Advanced Clean Trucks regulation, che prevede di spingere fuori del mercato i camion diesel a favore dei mezzi elettrificati (batterie o idrogeno).

La transizione da combustibili fossili a elettrico nei camion, in base alle norme varate dalla CARB, partirà nel 2024 per terminare nel 2045, dieci anni dopo il termine fissato per le automobili dal governatore Newsom.

Newsom, in una nota, ha ricordato che i trasporti stradali sono responsabili di oltre metà delle emissioni di CO2 in California; inoltre, ai trasporti è imputabile la maggior parte dell’inquinamento da smog (80%) e il 95% delle emissioni tossiche derivanti dalla combustione del gasolio.

“Questo è il passo di più forte impatto che il nostro Stato può compiere per combattere il cambiamento climatico”, ha affermato Newsom.

Nel suo intervento ci sono diversi riferimenti alle conseguenze del surriscaldamento globale, soprattutto gli incendi che nelle scorse settimane hanno devastato intere zone della California.

L’ordine esecutivo assegna alla CARB il compito di sviluppare i regolamenti che consentiranno di raggiungere i nuovi obiettivi sui veicoli a zero emissioni.

Nel provvedimento si parla anche della necessità di accelerare la diffusione delle stazioni per la ricarica e il rifornimento di auto e camion elettrificati.

Si precisa poi che ai cittadini sarà sempre permesso di possedere e utilizzare veicoli a benzina/diesel e di rivenderli sul mercato dell’usato.

Tra l’altro, si legge nella nota del governatore, i veicoli a zero emissioni quasi sicuramente diventeranno più economici delle auto tradizionali con motori a combustione interna. La California, infatti, si aspetta che in pochi anni il prezzo d’acquisto di un veicolo elettrico avrà raggiunto la parità con il prezzo di una vettura convenzionale di analoghe dimensioni.

E poi si ricorda che i costi di possesso-esercizio di un’auto elettrica (manutenzione, rifornimento e così via), sono molto più bassi in confronto a quelli di un modello benzina o diesel.

Vedremo se altri paesi, magari in Europa, seguiranno l’esempio californiano.

