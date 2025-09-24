L’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel) ha lanciato AIELfinder, una sorta di un nuovo punto di incontro tra domanda e offerta nel settore del riscaldamento domestico a biomassa legnosa di qualità.

Si tratta di un portale online che offre un riferimento utile per chi cerca apparecchi certificati, biocombustibili garantiti e professionisti specializzati del settore.

Cos’è AIELfinder

Il portale raccoglie tutte le aziende associate ad Aiel e offre ai consumatori una panoramica completa delle migliori soluzioni disponibili sul mercato.

L’affidabilità delle imprese e dei servizi presenti è garantita dall’adesione all’associazione, che richiede il rispetto di standard e regole sia a livello aziendale che di prodotto.

Grazie a questa selezione, AIELfinder mette a disposizione contatti e informazioni su circa 400 aziende: dai produttori di apparecchi domestici a biomassa ai rivenditori qualificati, fino ai produttori di biocombustibili legnosi, installatori e progettisti.

Produttori di apparecchi

All’interno del portale è possibile scoprire un’ampia gamma di stufe e apparecchi di ultima generazione, tutti conformi ai più alti criteri di efficienza energetica e caratterizzati da emissioni ridotte.

Sono consultabili le schede tecniche di oltre 2.000 modelli di stufe a pellet e a legna, certificati con 4 o 5 stelle, insieme a diverse tipologie di inserti e termocamini.

La sezione dedicata alle caldaie ne raccoglie più di 600, selezionate per le loro elevate prestazioni e per il pieno rispetto delle normative ambientali.

Produttori di biocombustibili

Accanto agli apparecchi, trovano spazio circa 70 aziende produttrici di biocombustibili come pellet, cippato, bricchette e legna da ardere, tutti contraddistinti da marchi di certificazione volontaria come Biomassplus® ed ENplus®, sinonimi di qualità e affidabilità.

Rivenditori e professionisti specializzati

Non mancano rivenditori qualificati, più di una ventina, e circa 60 professionisti tra installatori e progettisti, pronti ad accompagnare l’utente dall’acquisto all’installazione e alla manutenzione degli impianti, garantendo servizi svolti a regola d’arte.

Entrando nel portale…

Più nel dettaglio, il portale è organizzato in tre categorie: biocombustibili, tecnologie e installazione/progettazione (nell’immagine una schermata della piattaforma AIELfinder):

Nella sezione dedicata ai biocombustibili si possono trovare oltre cento rivenditori di pellet, altrettanti di legna e più di 150 fornitori di cippato. I filtri di ricerca permettono di selezionare le soluzioni più adatte, ad esempio in base alla modalità di consegna (sacchi, sfuso, autobotte o bancali), alla classe di qualità (A1, A2, B, A1+) o alla certificazione di riferimento (ENplus, BiomassPlus, BIOmasud, AIELplus, AriaPulita).

Per il cippato, i filtri applicabili sono gli stessi: modalità di consegna, classe di qualità e certificazione.

In ogni caso si può specificare se si tratta di una vendita a consumatori o a rivenditori.

La categoria delle tecnologie raccoglie decine di apparecchi domestici – stufe, termostufe, camini chiusi, alcuni anche adatti alla cottura dei cibi – e oltre 30 modelli di caldaie, in certi casi utilizzabili anche per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi anche Il sistema combi solare termico-biomassa: come funziona e quali incentivi).

Completa l’offerta la sezione dedicata all’installazione e alla progettazione, che coinvolge studi tecnici e società ESCo impegnate nella realizzazione di sistemi e nell’erogazione di servizi energetici integrati.

Sono circa 70 le attività specializzate nell’installazione e nell’avviamento di impianti a biomassa – generatori ad aria o ad acqua, caldaie e camini – e quasi altrettante le aziende che si occupano di manutenzione, un aspetto fondamentale per garantire nel tempo efficienza, sicurezza e affidabilità.

Con AIELfinder, il settore del riscaldamento a biomassa legnosa trova un luogo digitale completo, pensato per mettere in contatto aziende e consumatori e per valorizzare la qualità di queste soluzioni energetiche.