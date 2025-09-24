INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 114,27 €/MWh (24 set) - Petrolio WTI: 63,54 $/b - Gas Eu TTF: 32,28 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 114,27 €/MWh (24 set) - Petrolio WTI: 63,54 $/b - Gas Eu TTF: 32,28 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Biomassa >Biomasse, una piattaforma online per trovare professionisti, apparecchi e biocombustibili

Biomasse, una piattaforma online per trovare professionisti, apparecchi e biocombustibili

CATEGORIE:

AIELfinder è la vetrina dell’Associazione Italiana Energie Agroforestali che raccoglie oltre 400 aziende, 2.000 modelli di stufe e caldaie a 4 e 5 stelle, biocombustibili certificati e professionisti del settore del riscaldamento a pellet e legna.

ADV
image_pdfimage_print

L’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel) ha lanciato AIELfinder, una sorta di un nuovo punto di incontro tra domanda e offerta nel settore del riscaldamento domestico a biomassa legnosa di qualità.

Si tratta di un portale online che offre un riferimento utile per chi cerca apparecchi certificati, biocombustibili garantiti e professionisti specializzati del settore.

Cos’è AIELfinder

Il portale raccoglie tutte le aziende associate ad Aiel e offre ai consumatori una panoramica completa delle migliori soluzioni disponibili sul mercato.

L’affidabilità delle imprese e dei servizi presenti è garantita dall’adesione all’associazione, che richiede il rispetto di standard e regole sia a livello aziendale che di prodotto.

Grazie a questa selezione, AIELfinder mette a disposizione contatti e informazioni su circa 400 aziende: dai produttori di apparecchi domestici a biomassa ai rivenditori qualificati, fino ai produttori di biocombustibili legnosi, installatori e progettisti.

Produttori di apparecchi

All’interno del portale è possibile scoprire un’ampia gamma di stufe e apparecchi di ultima generazione, tutti conformi ai più alti criteri di efficienza energetica e caratterizzati da emissioni ridotte.

Sono consultabili le schede tecniche di oltre 2.000 modelli di stufe a pellet e a legna, certificati con 4 o 5 stelle, insieme a diverse tipologie di inserti e termocamini.

La sezione dedicata alle caldaie ne raccoglie più di 600, selezionate per le loro elevate prestazioni e per il pieno rispetto delle normative ambientali.

Produttori di biocombustibili

Accanto agli apparecchi, trovano spazio circa 70 aziende produttrici di biocombustibili come pellet, cippato, bricchette e legna da ardere, tutti contraddistinti da marchi di certificazione volontaria come Biomassplus® ed ENplus®, sinonimi di qualità e affidabilità.

Rivenditori e professionisti specializzati

Non mancano rivenditori qualificati, più di una ventina, e circa 60 professionisti tra installatori e progettisti, pronti ad accompagnare l’utente dall’acquisto all’installazione e alla manutenzione degli impianti, garantendo servizi svolti a regola d’arte.

Entrando nel portale…

Più nel dettaglio, il portale è organizzato in tre categorie: biocombustibili, tecnologie e installazione/progettazione (nell’immagine una schermata della piattaforma AIELfinder):

Nella sezione dedicata ai biocombustibili si possono trovare oltre cento rivenditori di pellet, altrettanti di legna e più di 150 fornitori di cippato. I filtri di ricerca permettono di selezionare le soluzioni più adatte, ad esempio in base alla modalità di consegna (sacchi, sfuso, autobotte o bancali), alla classe di qualità (A1, A2, B, A1+) o alla certificazione di riferimento (ENplus, BiomassPlus, BIOmasud, AIELplus, AriaPulita).

Per il cippato, i filtri applicabili sono gli stessi: modalità di consegna, classe di qualità e certificazione.

In ogni caso si può specificare se si tratta di una vendita a consumatori o a rivenditori.

La categoria delle tecnologie raccoglie decine di apparecchi domestici – stufe, termostufe, camini chiusi, alcuni anche adatti alla cottura dei cibi – e oltre 30 modelli di caldaie, in certi casi utilizzabili anche per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi anche Il sistema combi solare termico-biomassa: come funziona e quali incentivi).

Completa l’offerta la sezione dedicata all’installazione e alla progettazione, che coinvolge studi tecnici e società ESCo impegnate nella realizzazione di sistemi e nell’erogazione di servizi energetici integrati.

Sono circa 70 le attività specializzate nell’installazione e nell’avviamento di impianti a biomassa – generatori ad aria o ad acqua, caldaie e camini – e quasi altrettante le aziende che si occupano di manutenzione, un aspetto fondamentale per garantire nel tempo efficienza, sicurezza e affidabilità.

Con AIELfinder, il settore del riscaldamento a biomassa legnosa trova un luogo digitale completo, pensato per mettere in contatto aziende e consumatori e per valorizzare la qualità di queste soluzioni energetiche.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 24 Settembre 2025
BRICS più verdi per costruire una nuova leadership climatica
  • 24 Settembre 2025
PRO
Inverter e accumuli “made in Ue” per i futuri bandi energia
  • 24 Settembre 2025
PRO
FV, aree idonee e piani regolatori locali, due nuove sentenze
  • 24 Settembre 2025
Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN
  • 24 Settembre 2025
PRO
Geotermia senza confini: dall’Eavor-Loop canadese l’innovazione arriva in Baviera
  • 23 Settembre 2025
Production Gap Report 2025: sempre più fuori strada su fossili e clima
  • 23 Settembre 2025
In Friuli c’è chi rilancia ancora la politica anti-rinnovabili
  • 23 Settembre 2025
L’Europa green di Ursula von der Leyen, tra promesse e realtà
  • 23 Settembre 2025
Camion elettrici: una tecnologia pronta che aspetta la spinta della domanda
  • 23 Settembre 2025
In calo il gas via tubo. L’Europa tra import di Gnl e fine del transito russo
  • 23 Settembre 2025
PRO
Fotovoltaico nazionale: boom 2024 e frenata 2025. Il divario Nord-Sud
  • 23 Settembre 2025
Sicurezza, emissioni, costi: i vantaggi della “rivoluzione elettrotecnica” globale

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy