Quanto conviene a un’azienda investire sulle auto elettriche?

Per valutare i possibili vantaggi di una flotta aziendale composta di veicoli “alla spina” rispetto a una flotta con vetture tradizionali benzina/diesel, entrano in gioco diversi elementi: non solo i prezzi d’acquisto delle diverse auto – che ora sono molto più alti nel caso dell’elettrico – ma anche gli incentivi, i consumi medi di carburante (e di elettricità), i km percorsi mediamente in un anno, la possibilità di utilizzare i certificati bianchi, la modalità prevalente di ricarica del veicolo elettrico.

Per fornire un primo orientamento a chi sta valutando di creare una flotta aziendale di auto a batteria, il Gse ha realizzato un simulatore online.

Vediamo meglio come funziona con un esempio tra i tantissimi che si possono fare.

L’ipotesi è rinnovare con l’elettrico la flotta di una piccola azienda acquistando 10 automobili di segmento B (citycar).

L’auto elettrica scelta per l’esempio è la Renault Zoe (che abbiamo scelto perchè è il modello più venduto in Italia al momento) con prezzo a partire da 25.900 euro; nel simulatore però inseriamo, come richiesto, il prezzo senza Iva, quindi 20.200 euro.

Attenzione però: questo prezzo è riferito alla Renault Zoe senza batteria di proprietà, quindi bisogna pagare un extra mensile per il noleggio della batteria, che arriva a 124 €/mese Iva inclusa con la formula dei km illimitati (la prima taglia di noleggio è 74 €/mese con limite di 7.500 km l’anno).

Il prezzo di una Zoe con batteria di proprietà è decisamente più elevato, da circa 34.000 euro in su.

Ciò detto, consideriamo una percorrenza media annua di 20.000 km e un consumo medio di 0,17 kWh/km.

Il paragone è fatto con una vettura diesel del medesimo segmento B, considerando sempre di percorrere in media 20.000 km in un anno con un consumo medio reale di circa 16 km/litro.

Per il prezzo della vettura tradizionale consideriamo 12.000 euro Iva esclusa.

Nel simulatore poi indichiamo l’incentivo statale per l’acquisto di ciascuna vettura elettrica, pari a 6.000 euro senza rottamazione (si veda questo articolo per i dettagli sui bonus in vigore); inoltre, bisogna ricordarsi di precisare che l’incentivo è cumulabile con i certificati bianchi e indicare la modalità prevalente di ricarica del veicolo elettrico (nel nostro esempio da colonnina privata in azienda senza autoconsumo).

La schermata seguente riassume i dati principali del nostro esempio sul simulatore del Gse; cliccare sopra per ingrandire.

Il dato più rilevante è che il tempo di ritorno dell’investimento è tre anni, grazie ai contributi ecobonus auto (60.000 euro totali), da sommare ai contributi complessivi dei certificati bianchi (16.548 euro) e al risparmio annuale per l’alimentazione delle vetture (6.607 euro).

Va detto che i risultati possono cambiare, anche di molto, con un vantaggio maggiore o minore del veicolo elettrico vs l’auto tradizionale, modificando alcuni parametri, come l’eventuale autoproduzione dell’energia elettrica usata per la ricarica della batteria (in questo caso l’auto elettrica è ancora più conveniente).

Il quadro poi resta molto fluido: i prezzi delle auto elettriche dovrebbero continuare a scendere, ma in questo momento restano molto più alti delle auto termiche e tra l’altro, come detto, il prezzo della Renault Zoe lievita di alcune migliaia di euro se si vuole includere la proprietà della batteria.

Insomma, la flotta aziendale elettrica è un investimento che si può ripagare in pochi anni solamente in virtù degli incentivi, tra ecobonus e certificati bianchi.

Potrebbe interessarti anche: