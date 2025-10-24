In Italia oggi circolano oltre 333mila auto elettriche e la rete di ricarica supera i 67mila punti attivi. Un mercato in crescita (+28,9% di immatricolazioni rispetto al 2024) che segna un cambiamento lento ma costante.

Eppure, intorno all’auto elettrica ruotano tante domande. Ad esempio quanto costa? quanta autonomia offre? dove e come si ricarica? quanto dura la batteria?

QualEnergia.it ha deciso di dedicare la prima puntata della sua nuova serie podcast “Cambia Energia” all‘auto elettrica.

Con dati, analisi e attraverso le voci di alcuni esperti proviamo a rispondere agli interrogativi più comuni, per andare oltre le semplificazioni e capire come sta evolvendo il mercato della mobilità elettrica in Italia.

Dalla crisi del Dieselgate al boom dell’elettrico, vediamo come le case automobilistiche abbiano ripensato le proprie strategie, spinte da normative più severe e da una crescente consapevolezza ambientale.

Nel podcast (durata: 21 minuti) parleremo di quanto costa oggi un’auto elettrica, come si confrontano i prezzi rispetto ai modelli tradizionali e perché il vero risparmio si misura sul lungo periodo, con minori spese di manutenzione, ricariche domestiche più economiche e una durata delle batterie che può superare i 10 anni.

Qualche consiglio pratico e di utilizzo dell’auto elettrica anche grazie alle voci di Nicola Armaroli (dirigente di ricerca del CNR), Carlo Iacovini (esperto internazionale di mobilità elettrica), Paolo Mariano (esperto di auto elettrica e youtuber) e Alessandro Giubilo (Ceo di Flexienergy).