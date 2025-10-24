INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,2% (23 ott) - PUN: 95,43 €/MWh (25 ott) - Petrolio WTI: 62,01 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,44 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,2% (23 ott) - PUN: 95,43 €/MWh (25 ott) - Petrolio WTI: 62,01 $/b - Gas Eu TTF: 32,02 €/MWh - CO2: 78,44 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Mobilità sostenibile >L’auto elettrica: paure, costi e realtà quotidiane. Il podcast

L’auto elettrica: paure, costi e realtà quotidiane. Il podcast

CATEGORIE:

QualEnergia.it dedica all'auto elettrica il primo podcast della serie "Cambia Energia". Dove va il mercato dell'auto elettrica in Italia, quanto e quando conviene, falsi miti da sfatare e consigli pratici di utilizzo.

ADV
image_pdfimage_print

 

In Italia oggi circolano oltre 333mila auto elettriche e la rete di ricarica supera i 67mila punti attivi. Un mercato in crescita (+28,9% di immatricolazioni rispetto al 2024) che segna un cambiamento lento ma costante.

Eppure, intorno all’auto elettrica ruotano tante domande. Ad esempio quanto costa? quanta autonomia offre? dove e come si ricarica? quanto dura la batteria?

QualEnergia.it ha deciso di dedicare la prima puntata della sua nuova serie podcast “Cambia Energia” all‘auto elettrica.

Con dati, analisi e attraverso le voci di alcuni esperti proviamo a rispondere agli interrogativi più comuni, per andare oltre le semplificazioni e capire come sta evolvendo il mercato della mobilità elettrica in Italia.

Dalla crisi del Dieselgate al boom dell’elettrico, vediamo come le case automobilistiche abbiano ripensato le proprie strategie, spinte da normative più severe e da una crescente consapevolezza ambientale.

Nel podcast (durata: 21 minuti) parleremo di quanto costa oggi un’auto elettrica, come si confrontano i prezzi rispetto ai modelli tradizionali e perché il vero risparmio si misura sul lungo periodo, con minori spese di manutenzione, ricariche domestiche più economiche e una durata delle batterie che può superare i 10 anni.

Qualche consiglio pratico e di utilizzo dell’auto elettrica anche grazie alle voci di Nicola Armaroli (dirigente di ricerca del CNR), Carlo Iacovini (esperto internazionale di mobilità elettrica), Paolo Mariano (esperto di auto elettrica e youtuber) e Alessandro Giubilo (Ceo di Flexienergy).

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 24 Ottobre 2025
PRO
Agrivoltaico, in Sicilia parte il dialogo tra Italia Solare e la Cts
  • 24 Ottobre 2025
L’obiettivo Ue per il clima al 2040 è ancora in mare aperto
  • 24 Ottobre 2025
Autoconsumo a distanza, la nuova grande opportunità per il fotovoltaico
  • 24 Ottobre 2025
PRO
Ddl Bilancio, testo e approfondimenti al Senato
  • 24 Ottobre 2025
PRO
I super ammortamenti 2026 per rinnovabili ed efficienza
  • 24 Ottobre 2025
Riqualificazione energetica in edilizia: idee per un piano di riordino degli incentivi pubblici
  • 24 Ottobre 2025
PRO
Rinnovabili e distanze tra impianti: no a limiti regionali più restrittivi
  • 24 Ottobre 2025
NetZero Milan torna tra un anno: appuntamento a ottobre 2026
  • 24 Ottobre 2025
Transizione energetica: corsi di laurea magistrale in apertura all’Università di Trieste
  • 24 Ottobre 2025
PRO
Sardegna, contributi alle PMI di settori specifici per efficienza energetica e rinnovabili

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy