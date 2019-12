L'impianto da 831,78 kW è in funzione, ma non a pieno regime, e ha prodotto da giugno a ottobre 2019 150.002 kWh, con una produzione mensile media di 30.000 kWh.

Entro il 7 febbraio 2020 è possibile inviare le offerte per l’acquisto del ramo aziendale di “Far Energy srl” relativo all’impianto fotovoltaico da 831,78 kW di Oppeano (VR), comprensivo dei rapporti obbligatori ad esso connessi e correlati.

Con il decreto MiSE del 6 maggio 2016, la società era stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria e successivamente, con il provvedimento del 24 maggio 2016, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Verona ne ha dichiarato l’insolvenza.

Dopo aver autorizzato la cessione dei rami di azienda, il MiSE ha quindi autorizzato la pubblicazione del Bando e del Disciplinare di Gara aventi ad oggetto la cessione del complesso aziendale afferente l’impianto fotovoltaico collocato in fregio alla Strada Statale 434 Transpolesana, nel comune di Oppeano (VR) – frazione di Vallese – ed è costituito da una barriera fonoassorbente e fonoisolante con integrazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che si sviluppa sul lato della S.S. 434 che prosegue in direzione Verona a partire dal Km 12+600 ed ha una lunghezza complessiva di circa 1.700 metri.

L’impianto – si spiega nel bando – è attualmente funzionante sia pur non ancora a pieno regime. Ha subito un’interruzione della produzione energetica dal 23 dicembre 2015 al 24 luglio 2018, data in cui è stato riconnesso alla rete distributiva. A seguito di ulteriori interventi finalizzati a migliorare le funzionalità dell’impianto, da giugno 2019 a ottobre 2019, l’impianto stesso ha prodotto 150.002 kWh con una produzione mensile media di 30.000 kWh.

L’estratto del bando segnala che “i soggetti interessati a formulare un’offerta vincolante di acquisto del ramo aziendale, la cui prodromica richiesta di accesso alla procedura di vendita ed all’attività di due diligence sia stata accolta dai Commissari Straordinari – in quanto conforme alle previsioni all’uopo dettagliatamente descritte nel Bando e nel Disciplinare di Gara pubblicati, in versione integrale, sul sito internet della Procedura www.gruppotosonias.com – riceveranno le credenziali per il collegamento telematico ad una Virtual Data Room appositamente predisposta ove sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa al complesso aziendale oggetto di cessione“.

Potrebbe interessarti anche: