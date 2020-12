Amsterdam potrebbe essere tra le prime città al mondo a bandire la pubblicità che riguarda i combustibili fossili e i viaggi aerei.

Lo riporta il sito olandese verbiedfossielereclame (vale a dire: vietare la pubblicità alle fonti fossili), l’iniziativa di cittadini che punta a introdurre delle norme legali contro le campagne pubblicitarie dell’industria petrolifera.

La municipalità di Amsterdam, si legge in una nota di verbiedfossielereclame, sta pensando a un bando contro la pubblicità fossile dopo aver ricevuto, lo scorso aprile, una lettera di 51 organizzazioni locali che chiedeva di valutare questa possibilità.

Si parla di una mozione passata il 18 dicembre e sostenuta, in particolare, da GroenLinks (Sinistra Verde).

Secondo i partiti che hanno appoggiato la mozione, Amsterdam si è posta chiari obiettivi per ridurre l’uso di carburanti fossili, in linea con l’accordo di Parigi sul clima, quindi la presenza di pubblicità di aziende attive nel petrolio, nel gas e nel carbone, oltre che nel trasporto aereo (si parla delle pubblicità dei voli aerei per le vacanze), sarebbe in contrasto con le ambizioni “verdi” della capitale olandese.

La mozione chiede alla municipalità di indagare su come eliminare le pubblicità fossili dalle strade cittadine (cartelloni, pensiline, eventi di marketing e così via).

E altre città olandesi, termina la nota, tra cui l’Aia, Rotterdam e Utrecht, stanno pensando di muoversi nella stessa direzione.

