Agrivoltaico per un'industria, l'impianto di Greenergy

Agrivoltaico per un’industria, l’impianto di Greenergy

A Solignano, in provincia di Parma, un impianto agrivoltaico per Laterlite Spa, industria di prodotti per l'edilizia. Potenza di 3,62 MW e tracker monoassiali alti oltre 4 metri.

Greenergy ha realizzato a Solignano (PR) un impianto agrivoltaico da 3,62 MW per Laterlite Spa, industria di prodotti per l’edilizia.

Per Laterlite, l’impianto è un tassello importante della strategia aziendale, poiché significa produrre energia rinnovabile senza consumare nuovo suolo, valorizzare il riuso dei materiali e il recupero delle acque, e rispettare paesaggio e comunità locali.

Il progetto unisce pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, tracker monoassiali con asse di rotazione oltre i 4 metri, per seguire il sole e lasciare spazio a mezzi agricoli e colture.

I pali sono fissati nel terreno senza calcestruzzo, per un minore impatto e per semplificare il ripristino a fine vita.

Sotto i moduli si coltivano grano ed erba medica, gestiti dall’Azienda Agraria Sperimentale Stuard, entrambe le colture fanno parte della filiera agricola tipica del Parmigiano Reggiano.

L’altezza e il passo dei pannelli favoriscono luce diffusa, minore stress termico e riduzione dell’evaporazione, con un conseguente miglioramente della qualità produttiva e di risparmio idrico. È previsto inoltre un monitoraggio agronomico per misurare nel tempo rese e impatti su suolo e fauna.

Il procedimento autorizzativo è stato svolto tramite la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), con la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) fornita dal gestore della rete elettrica. Nel video la presentazione dell’impianto agriFV di Greenergy.

 

