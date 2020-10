Non è necessario presentare una dichiarazione dei redditi in Italia o pagare imposte nel nostro paese, per godere del Superbonus, chi non paga tasse in Italia deve però obbligatoriamente optare per una delle due soluzioni alternative alla detrazione dall’Irpef: la cessione del credito o lo sconto in fattura. Questa la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia […]

