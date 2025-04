Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di sistemi di accumulo dell’energia a batteria (bess) presso l’area dell’impianto “Cirene” nel compendio dell’ex centrale nucleare di Latina. Ente appaltante: Sogin. Importo: n.d. Scadenza: 3/6/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus