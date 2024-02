Affidamento in concessione a terzi, per la durata di 12 anni, della gestione del servizio di ricarica – a mezzo di colonnine – delle vetture elettriche private in favore del personale della scuola ufficiali carabinieri di Roma all’interno della caserma “Magg. M.O.V.M. Ugo de Carolis”. Ente appaltante: Scuola Ufficiale Carabinieri Servizio Amministrativo. Importo: 39.600 € […]