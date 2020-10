29 Ottobre 2020

Bando di gara per l'affidamento in concessione in finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione degli impianti a Villanterio (PV). Importo: 1.500.000 € Scadenza: 9/12/2020 Bando (zip)