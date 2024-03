Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento della riqualificazione ed estensione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Motteggiana (MN). Ente appaltante: Consorzio Oltrepò Mantovano. Importo: 380.275 € Scadenza: 28/3/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus