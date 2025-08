Avviso pubblico avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento lavori di rifacimento impianto di illuminazione pubblica – piano di zona. Comune di Santomenna (SA). Importo: 160.353 € Scadenza: 14/8/2025 Bando Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus