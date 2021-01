8 Gennaio 2021

Procedura di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. a Brindisi (lotto 12). Importo: 1.203.746 € Scadenza: 1/2/2021 Bando Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

