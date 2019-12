20 Dicembre 2019

La Centrale unica di committenza per l’area vasta in provincia di Brescia ha pubblicato un avviso per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Palobbia in Comune di Ceto (BS). Importo: 1.225.000 euro Scadenza: 20 gennaio 2020 Il bando