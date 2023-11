Opportunità industriali dalla transizione energetica per la Sicilia, per l’Italia e per l’Europa

Eolico offshore galleggiante e idrogeno verde hanno grandi potenzialità per fare del sud Italia, e della Sicilia in particolare, un centro italiano delle energie rinnovabili, ma restano diversi ostacoli da superare. Bisogna semplificare le autorizzazioni, definire incentivi e sistemi di supporto tecnico-finanziario per chi investe, creare nuove filiere industriali. Autore: The European House – Ambrosetti […]