21 Aprile 2020

Avviso per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del d.lgs. 50/2016 per Piazza Togliatti a Scandici (FI): lavori di realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dell’energia elettrica per il commercio su aree pubbliche. Importo: 85.232 euro Scadenza: 5 maggio 2020 Bando (zip)