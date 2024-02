Ripristino dell’automazione del cancello d’ingresso e manutenzione dell’impianto fotovoltaico di via Nenni a Ragusa. Ente appaltante: Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris. Importo: 1.822 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus