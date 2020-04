29 Aprile 2020

Avviso di manifestazione d’interesse tramite procedura negoziata, per individuazione operatori economici da invitare a produrre offerta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica a Travagliato (BS) per il periodo che va dal 01.07.2020 al 30.06.2023. Importo: 37.500 euro Scadenza: 11 maggio 2020 Bando (zip)