Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria. Comune di Catania. Ente appaltante: SIDRA s.p.a. Importo: 200.000 € Scadenza: 14/11/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus