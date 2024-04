Lavori di installazione delle colonnine di ricarica elettriche nei parcheggi Sitmb situati sul piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco. Ente appaltante: Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco Importo: 40.000 € Scadenza: 6/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus