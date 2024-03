Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale di Tramutola (PZ) e realizzazione, adeguamento e riqualificazione degli stessi. Importo: 518.205 € Scadenza: 4/4/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus