Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra presso le aree di pertinenza degli impianti di depurazione/sollevamento delle acque. Comune di Parma. Ente appaltante: EmiliAmbiente S.p.A. Importo: 1.513.376 € Scadenza: 30/9/2025 Bando (zip)