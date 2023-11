Bando per l’acquisto di mezzi elettrici e stazioni di ricarica per mezzi elettrici. In particolare la procedura prevede la fornitura di n. 2 veicoli elettrici con predisposizioni per disabili nel Comune di Sondrio. Ente appaltante: Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Importo: 99.180 € Scadenza: 27/11/2023 Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]