Fornitura di 4 serbatoi in pressione, dalla capacità di circa 300 mc caduno, per realizzare un sistema di accumulo di calore presso la centrale termica di Via Lazio 4/a di Parma. Importo: 2.160.000 € Scadenza: 22/5/2024 Bando (pdf)