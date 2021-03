2 Marzo 2021

Procedura di appalto, secondo la modalità negoziata, per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale. Lavori di efficientamento della scuola elementare Armellini e della sede provvisoria dell’ICS Scuole medie S.Pertini di Ceraio a Vernio (PO) suddivisa in 3 lotti. Lotto n.3: Fornitura e messa in opera di impianto fotovoltaico + elettrico. Importo: 20.675 […]

