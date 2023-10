Appalto di fornitura di energia elettrica per il museo Maxxi di Roma. Ente appaltante: MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Importo: 2.705.311 € Scadenza: 1/12/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus