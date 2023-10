Progettazione definitiva ed esecutiva, ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione architettonica e urbana del complesso di edifici Acer sito in Sessa Aurunca (CE) alla via Raccomandata e Rione Semicerchio (progetto id 1075-1). Durata 540 giorni. Ente appaltante: A.C.E.R. Campania. Importo: 6.999.890 € Scadenza: 1/12/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]