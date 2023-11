Temperature globali – settembre 2023 (terra e oceano): +1,44 °C (1a più alta in 174 anni) Temperature globali – gennaio-settembre 2023 (terra e oceano): +1,10 °C (1a più alta in 174 anni) Temperature globali Anno 2022 (terra e oceano): +0,86 °C (6a più calda in 143 anni – record anno 2016, + 0,99 °C) L’anno […]